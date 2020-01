“Nascemos de novo”, diz homem resgatado de clínica que desabou no bairro Petrópolis

A manhã desta quinta-feira (30) foi marcada pelo susto para três funcionários e dois pacientes de uma clínica odontológica na Avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis. Por volta das 9h30min, um tremor seguido de rachaduras nas paredes do prédio resultou no desabamento de parte da estrutura. O trânsito foi totalmente bloqueado no sentido Centro-bairro, entre as ruas Heretiano Rocha e Curvello.