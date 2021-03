No Mercadão dos Óculos, suas compras são revertidas em suprimentos para a Santa Casa

Compartilhe















O Mercadão dos Óculos desde a sua inauguração em Alegrete tem ganhado destaque pelas excelentes campanhas e ações, principalmente as de responsabilidade social.

A partir de agora até o final do mês de abril, o Mercadão dos Óculos criou a campanha “E se você pudesse fazer a diferença na vida de alguém?”.

Esta é uma ação onde toda a compra realizada na loja, terá parte do seu valor revertido em suprimentos para a Santa Casa de Caridade, dentre eles: itens de higiene pessoal, fralda geriátrica, água e muito mais.

Objetivo:

“Num momento de pandemia, é preciso ter um olhar atento para o outro e o Mercadão dos óculos através da nossa equipe, entende a necessidade em contribuir de alguma forma com as instituições da cidade, devido a esta demanda exaustiva que o hospital encontra-se, atualmente, que requer um acolhimento, um acalento, um gesto em prol do outro. Pode parecer pouco, mas se todos nós ajudarmos, juntos faremos realmente a diferença na vida de alguém” – destaca Mariana Drehmer (proprietária Mercadão dos Óculos).

A ótica Mercadão dos Óculos também está recebendo doações espontâneas que serão destinadas ao Hospital da cidade!

Siga a página do Mercadão no facebook e instagram e confira as promoções semanais.

Mercadão dos óculos, sua ótica completa, com qualidade e preço justo!

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete