Plantão Pediátrico – Carisaúde.

O Hospital Santa Casa de Alegrete está disponibilizando através de seu Cartão de Descontos Carisaúde, o atendimento ambulatorial para crianças e adolescentes por meio do plantão pediátrico que funciona das 12h às 8hs do dia posterior.

A Instituição conta com o plantão 24h com médicos clínicos gerais, e agora, para agregar estes atendimentos qualificados, o Cliente carisaúde e seus dependentes contam com esta assistência especializada. Inicie os cuidados com o maior bem que você tem, sua saúde. Venha para o Carisaúde você também!

Horário de atendimento:

De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 50min.

Telefones: 3426 2888

Whatsapp: 55 9 9626 4720

Endereço: Santa Casa de Caridade – General Sampaio, 88 – Vila Nova.

Abaixo Dr. Antônio Roberto Nunes quer dar um recadinho para vocês.