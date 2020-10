No Passo Novo, incêndio se espalha em campo próximo ao Posto de Saúde

De acordo com relato de uma moradora da Vila de Passo Novo, na manhã deste dia 30, uma pessoa teria colocado fogo em lixo que atingiu o campo, próximo ao Posto de Saúde, e as chamas estão se espalhando.

Os funcionários da ESF, da localidade, ressaltam que o prédio está lotado com pacientes à espera de atendimento e se formou uma fumaceira ao redor. Além do perigo do incêndio, em campo, a fumaça pode ser prejudicial a quem tem problema respiratório , porque a fuligem de acordo com servidores do Posto de Saúde, está entrando no Posto e casas próximas.

Outros moradores da Vila estão preocupados com a rapidez com que o fogo se espalha, porque o vento está forte.

A informação é de que os Bombeiros e Polícia Ambiental já haviam sido acionados.

Vera Soares Pedroso