Nova mesa diretora toma posse em Sessão Especial na Câmara

No final da tarde de segunda-feira (30), foi realizada a posse da nova mesa da Câmara de Vereadores de Alegrete.

A solenidade de posse na Câmara Municipal, lotou as dependências do plenário Gaspar Cardoso Paines, com a presença de todos seguimentos da sociedade.

Destaque para o ex-prefeito Adão Faraco, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Jesus Alzir Fernandes, Polícia Civil, comandantes militares, coronel Wilson André, do 10º. B Log; coronel Renato Froes,do 6º. RCB e Major Valente. da 12a. Companhia de Comunicações Mecanizada e Vitor Borges de Melo, assessor parlamentar do deputado Afonso Motta. As secretárias Marcia Dornelles, da Educação, e Iara Caferatti, do Desenvolvimento Social, conselheiros tutelares e o membros do consulado do Grêmio.

O vereador Cléo Severo Trindade, transmitiu a presidência destacando sua gestão e desejou sucesso ao novo presidente Moisés Fontoura.

Na tribuna, Severo avaliou seu trabalho. Feliz pelo papel que cumpriu na sua gestão, Revelou que emboras algumas divergências no parlamento, o trabalho foi em prol de Alegrete. Cléo Trindade anunciou a devolução para a Prefeitura, das sobras do duodécimo da Câmara, um cheque de R$ 1.808.724,63.

Ao deixar o cargo, mencionou o apoio da comunidade e finalizou que fez tudo pensando no melhor para o município.

O vereador Moisés Fontoura assumiu o cargo, e logo deu posse aos integrantes da mesa diretora: 1º. Vice presidente, vereador Celeni Viana: 2º. Vice, vereadora Firmina Soares; secretária, vereadora Vanda Dornelles e 2ª. Secretária, vereadora Míriam Suhre.

O prefeito Márcio Amaral, exaltou a boa política que se faz em Alegrete. Saudou todos os vereadores pela responsabilidade de legislar em favor de uma comunidade.

Avaliou de forma positiva, o ano de 2019, onde 155 projetos de lei encaminhados à Câmara, 140 acabaram sancionados, com um índice de aprovação de 96,55%.

“É muito fácil ir para as redes sociais e criticar. Concorram e venham para cá fazer o que os vereadores aqui fazem. Fácil ficar de fora, difícil é estar dentro e fazer a boa política”, disparou Amaral. A declaração resultou em aplauso do público que lotou o plenário.

Na parte final da sessão, o novo presidente, Moisés Fontoura, foi a tribuna e num discurso pautado pelo agradecimento citou Deus por não desistir de seus ideais, aos eleitores, família e aos colegas da Câmara. Reafirmou a parceria entre Executivo e Legislativo. A transparência e um entendimento com o executivo será constante em sua gestão.

Foi uma sessão de muitas homenagens e pronunciamentos calorosos dos vereadores líderes de bancadas. A única falha da noite foi quanto ao ato de descerramento da fotografia do ex-presidente Cléo Trindade na galeria de ex-presidentes. O veludo ficou cobrindo a foto. Com a falha involuntária o descerramento ficou para a primeira reunião ordinária da Casa em 2020.

Júlio Cesar Santos