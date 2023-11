Novembro se despede com muito sol e calor nesta quinta em Alegrete

O último dia de novembro, período apontado como a primavera meteorológica (trimestre de setembro a novembro), nesta quinta-feira (30), será marcado pelo calor.

Uma massa de ar quente cobre o Estado e atua com mais força na Metade Oeste e no Norte do Rio Grande do Sul. O sol aparece em todas as áreas, embora com nuvens em diversas localidades.

Na segunda metade do dia, pelo calor, não se pode descartar chuva isolada típica de verão, especialmente no Oeste gaúcho.

Em Alegrete, a tarde será quente com máxima elevada alcançando 31ºC, por conta disso, a sensação pode ser bem mais ampla. O dia iniciou com a temperatura amena em torno dos 18ºC. O calor será mais intenso nesta sexta-feira, adverte a MetSul Meteorologia.

Na previsão pelo Metsul não há possibilidade de chuva hoje (30). Por outro lado, o Climatempo estima cerca de 15mm nesta quinta, com a possibilidade de 90% de chances de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Até a última quarta-feira (29), choveu 114 mm no município, em novembro. Isto presenta 79% do que é esperado para o mês. Considerando que a média do 11º mês do ano em Alegrete, é de 145mm.