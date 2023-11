PRF prende homem com carga de produtos importados ilegalmente em Alegrete

A ação ocorreu em Alegrete, às margens da BR 290.

A equipe da PRF recebeu informações da central de controle sobre a movimentação suspeita de mercadorias entre dois caminhões na BR 290. Ao chegar ao local indicado, os policiais identificaram os veículos envolvidos na operação ilícita: um caminhão Scania, com placa de Gravataí, e um Volkswagen, com placa de Venâncio Aires.

A inspeção da carga revelou que se tratava de mercadorias estrangeiras desprovidas da devida comprovação fiscal. Dentre os produtos apreendidos, destacam-se calçados falsificados, maquiagem, ventiladores e itens cosméticos.

O condutor do caminhão Scania, ao perceber a aproximação da equipe policial, abandonou o veículo e empreendeu fuga do local, permanecendo ainda não localizado. Já o motorista do Volkswagen, um homem de 49 anos e natural de Venâncio Aires, confirmou a transferência irregular da carga do seu veículo para o caminhão Scania, proveniente de Santana do Livramento. Não constavam ocorrências criminais em seu histórico.

Segundo relato do motorista detido, o destino final das mercadorias seria a cidade de Porto Alegre. O homem foi preso em flagrante e conduzido à polícia judiciária de Uruguaiana.

A carga apreendida, juntamente com os dois caminhões envolvidos na ação ilegal, foram entregues à Receita Federal para as devidas providências legais. As buscas pelo segundo indivíduo envolvido na operação continuam na região. O caso segue sob investigação para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no contrabando de mercadorias.