O domingo de carnaval deixou a cidade deserta e sem ocorrências policiais até o início da noite

Um domingo em que o clima de carnaval foi muito diferente de outros tempos. A cidade com a imagem de que estava deserta, que estava em lockdown ou realmente o entendimento do preserve-se, evite junções. Esse era o cenário de Alegrete, neste domingo à tarde. O que se ouviu e apreciou foi a chuva que também foi um espetáculo à parte. Em algumas regiões da cidade de forma torrencial, com trovoadas e vento forte. Já, em outras, uma garoa ou apenas o sol. Mas a situação foi ainda mais incomum, na Delegacia de Polícia. Às 17h, momento em que a reportagem esteve na DP, nenhuma ocorrência tinha sido registrada até então, desde a noite anterior. Foram mais de 12h sem registro, mas este cenário, da cidade vazia mudou completamente à noite.

Na Praça Getúlio Vargas, o movimento era bem intenso. Principalmente nas imediações de alguns estabelecimentos comerciais.

Uma operação especial de fiscalização, com apoio de uma força-tarefa, unindo forças de segurança da cidade está atuante desde a última sexta-feira. Muitos estabelecimentos e pessoas foram autuados. Com a participação da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Conselho Tutelar e Ministério Público, agentes da administração municipal estão realizando uma ação preventiva conjunta, que envolve a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Guarda Municipal, e secretarias da Saúde, Meio Ambiente, Promoção e Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Segundo a Administração Municipal, a ação tem foco pedagógico e de sensibilização, e busca estimular a população a seguir os cuidados e protocolos de segurança.