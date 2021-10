Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Para quem estava com saudade, está quase na hora do último Ofertaço GZT do ano de 2021.



Nos dias 27, 28, 29 e 30 de outubro (de quarta-feira a sábado) acontecerá o OFERTAÇO GZT. Serão quatro dias imperdíveis com toda a loja em até 12x sem juros, com descontos de até 50% e o primeiro pagamento só para dezembro.



Todas as campanhas do Grupo Grazziotin são um sucesso em vendas mas, o mais importante é a oportunidade que você tem para realizar suas compras com condições de pagamento jamais visto.

O Grupo Grazziotin, agora GZT e sua grande festa de “OFERTAÇO”



Outro detalhe que vale lembrar é que a cada lançamento, as coleções são incrivelmente lindas, vestem toda a família e os clientes ganham em qualidade, variedade e preços lá embaixo.

O Grupo Grazziotin, agora GZT e sua grande festa de “OFERTAÇO”



Não perca tempo! APROVEITE o Ofertaço GZT para comprar cama, mesa, banho, confecções masculina, feminina, infantil, moda íntima, calçados e muitas outras opções com promoções e descontos inacreditáveis.

O Grupo Grazziotin, agora GZT e sua grande festa de “OFERTAÇO”



Não tem o Cartão GZT? Não se preocupe. Aproveite o Ofertaço, faça seu cartão, você compra na hora, garante as condições especiais e muitos bônus de descontos.

O Grupo Grazziotin, agora GZT e sua grande festa de “OFERTAÇO”



Ofertaço GZT, um festa de ofertas para você!

O Grupo Grazziotin, agora GZT e sua grande festa de “OFERTAÇO”



Dias 27, 28, 29 e 30 de outubro na filial de Alegrete, na Rua dos Andradas, esquina General Vitorino.

O Grupo Grazziotin, agora GZT e sua grande festa de “OFERTAÇO”

Aline M. Kunz