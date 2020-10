O susto relacionado à ocupação máxima de leitos da UTI Covid, foi o assunto da segunda-feira

Durante a segunda-feira(26), muitos debates relacionados aos leitos UTI Covid e o possível colapso na saúde foram debates nas redes sociais. Muitas pessoas questionando os números relacionados ao que foi falado na tarde de domingo(25), em um vídeo das médicas, Dra Marilene Campagnollo, diretora técnica do Hospital e a Dra Simone Estivalet, responsável pela UTI Covid-19, e o boletim emitido na mesma noite.

No vídeo as médicas alertavam para um possível colapso, em razão de que, naquele momento, a UTI Covid estaria com 100% da ocupação, assim como os demais respiradores que estão no hospital de campanha. Porém, à noite o boletim dava conta de oito pacientes na UTI Covid, destes, seis de Alegrete e dois de outros Municípios.

A reportagem do PAT entrou em contato com a Delegada Regional de Saúde, Heilli Temp que esclareceu alguns dados. A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde é responsável por enviar os dados relacionados aos leitos para o Governo do Estado.

Na tarde de ontem(26), a atualização que foi realizada foi de que, dos 18 leitos UTI Adulta, Alegrete estava com 12 ocupados, uma taxa de 66,7 % de ocupação. Dos 18 UTIs Adulto que inclui Covid e não Covid, havia cinco pacientes na UTI Adulta e sete pacientes na UTI Covid, deste total, seis positivos e um suspeito.

No total, cinco pacientes em respirador, tendo uma taxa de ocupação de 27,8%. Heilli acrescentou que, no domingo, em todas as vezes que verificou o site que é alimentado pela Santa Casa, nenhuma vez apareceu 100% de ocupação dos leitos UTI, diferente de Rosário do Sul e de Uruguaiana que estão com 100% da ocupação. O que pode ter ocorrido, é uma ocupação total momentânea e isso não chegou a ser contabilizada. Desta forma, há diferença nos dados entre o vídeo e os boletins entre a Santa Casa e Epidemiológico.

Na tarde de ontem, por volta das 15h, a taxa de ocupação dos leitos de UTI da Região que corresponde a 78 leitos, era de 76% a taxa de ocupação. “Lembrando que, a partir do momento que um hospital tem seus leitos preenchidos, os pacientes são encaminhados para outros hospitais, exemplo disse, é Alegrete que está com um paciente de Uruguaiana e outro de Itaqui. De Itaqui, o motivo é que o hospital não tem UTI” – explicou.

Continuando, a Delegada ressaltou que, nos últimos dias houve um acréscimo de respiradores, em todos os hospitais. “Foram entregues mais 10 respiradores para Uruguaiana, mais cinco para Rosário do Sul e, na última sexta-feira(23), eu entreguei mais cinco respiradores para Alegrete”- disse.

Heilli também citou que, no boletim da noite de domingo, não foi apresentado pela Santa Casa, nenhum boletim com taxa de ocupação, tanto da UTI Covid, quanto do hospital de Campanha.

Atualmente a Santa Casa está com 18 respiradores que correspondem aos 18 leitos UTI, mais os cinco que foram entregues na última sexta-feira. Todos os dados relacionados à ocupação também podem ser acompanhados pelo site do Governo do Estado https://coronavirus.rs.gov.br/ .

O que é evidente e preocupante, são os números de casos positivos, muitos com uma gravidade mais acentuada, como também descreveram no vídeo, as médicas da linha de frente, Doutoras Marilene e Dra Simone. Além disso, não se deve aguardar um colapso para que as pessoas tenham consciência da necessidade de manter os cuidados já repetidamente colocados desde março. O uso de máscara, conforme Decreto Municipal e de álcool em gel, assim como, o distanciamento social ainda são indispensáveis.