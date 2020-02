Oficina de Compostagem na Sala Verde ensina como reaproveitar resíduos orgânicos

A Secretaria de Meio Ambiente, através da Sala Verde, realizou na quarta-feira (5), uma Oficina de Compostagem ministrada pelo professor e técnico Jefferson Costa Leite. Foram duas turmas nos turnos da manhã e tarde com participação de 20 pessoas de diversas áreas. As oficinas contaram com a participação do doutorando em Bioquímica da UNIPAMPA, Augusto Dotta, que explanou sobre a parte química da compostagem, desde a conservação da matéria e a importância dos nutrientes para as plantas.

As oficinas de Compostagem fazem parte da programação anual da Sala Verde, porém devido à grande procura, foi incluída nas atividades de férias.

Ainda dentro da programação de férias, que vai até dia 19 de fevereiro, terão duas atividades, Oficina de Miniterrários no dia 12 e apresentação da fauna e flora do Parque Porto dos Aguateiros com observação externa, no dia 19. A equipe da Sala Verde informa que ainda tem vagas para as duas atividades, as inscrições podem ser realizadas pelos telefones 3961-1682 ou 99147-2179.