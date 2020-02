Trilha ecológica faz limpeza na margem do Rio Ibirapuitã

A Prefeitura de Alegrete realizou, na manhã de sábado, dia 8 de fevereiro, através da Secretaria de Meio Ambiente, trilha ecológica com diversos segmentos sociais ligados à preservação ambiental e do Rio Ibirapuitã.

A caminhada reuniu cerca de 25 pessoas, que exploraram a margem esquerda do rio, numa extensão aproximada de 500 metros, saindo da nova rampa de acesso aos barcos, localizada entre o Porto dos Aguateiros e escritório da empresa RGESul, na Avenida Eurípedes Brasil Milano e teve a participação de diversas entidades representativas como a Movimento Pró Rio Ibirapuitã , Conselho Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, imprensa, Centro de Equoterapia de Alegrete, CAPS, entre outras.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Gabriela Trindade Segabinazzi, essa é uma atividade inicial que visa a reaproximação da sociedade com aquele ambiente e a revitalização da mata ciliar do rio, que é uma Área de Proteção Permanente – APP. “O local já está mais limpo em relação a anos anteriores. Foi realizada uma grande limpeza, foram colocados bueiros em dois pontos, retirado entulhos, colocado pedras para impedir acesso de algum transporte que possa fazer descarte irregular. Tudo isso com a ajuda dos colegas da Secretaria de Infraestrutura”, comenta a secretária.

𝗛𝗼𝗺𝗲𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺 𝗽ó𝘀𝘁𝘂𝗺𝗮

O local agora leva o nome de Sítio Ecológico Eloisi Santos Paim, em homenagem à bióloga que ajudou no registro da avifauna das margens do rio e, que agora, tem como voluntária sua mãe: dona Eni Balbiano, que também esteve presente na caminhada.

𝗗𝗲𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮çã𝗼 𝗱𝗼 𝗦í𝘁𝗶𝗼

A colocação de placas informativas e o trabalho de demarcação da trilha, conjuntamente, com a campanha de inserção gradativa dos moradores no projeto, será o próximo passo a ser efetivado para que o local seja realmente integrado à cidade. “Futuramente teremos reuniões com os diversos grupos sociais que fazem uso do rio e das margens para que se equalize a convivência: banhistas, povos de terreiro, barqueiros, ecologistas e moradores em geral”, revela.

𝗦𝗮𝗻𝗲𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮 Á𝗿𝗲𝗮

A preocupação com saneamento básico e com o esgoto naquela área é motivação para que a Administração Pública Municipal, junto com a Corsan, desenvolva projetos que sanem alguns córregos que ainda apresentam poluição e são fonte de contaminação das águas do Ibirapuitã.

𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮çã𝗼 𝗱𝗮𝘀 𝗻𝗼𝘃𝗮𝘀 𝗴𝗲𝗿𝗮çõe𝘀

O prefeito de Alegrete, Márcio Fonseca do Amaral, que estava acompanhado de sua filha mais nova, Maria Clara, de 3 anos de idade, destacou a importância das novas gerações de alegretenses serem educadas a se importarem com a preservação de nosso principal rio. “O estado está passando por um período de estiagem e, em algumas cidades já há relatos de comprometimento de abastecimento de água. Embora Alegrete sofra também com este período, o Ibirapuitã nunca em sua história nos deixou sem a possibilidade de termos acesso à água potável na cidade. Por isso devemos cuidá-lo”, defende.

Márcio Amaral explica que a rampa e a trilha são uma parceria da prefeitura com um grupo de barqueiros de Alegrete e com o Movimento Pró Rio Ibirapuitã.

“Em janeiro, houve um mutirão de limpeza do local e de colocação de pedras e bueiros em diversos pontos. Tanto os servidores da Infraestrutura quanto os voluntários da Pró Rio Ibirapuitã trabalharam arduamente para que pudéssemos realizar esta trilha e as demais que estão por vir”, relata o prefeito.

