Oito apenados transferidos e apreensão de drogas, celulares e estoques no Presídio Estadual de Alegrete

No início desta manhã(19), os detentos foram surpreendidos com uma revista geral no PEAL.

Durou cerca de duas horas o trabalho realizado no Presídio Estadual de Alegrete. Cerca de 55 agentes trabalharam nas atividades que iniciaram às 7h.

Vinte e cinco homens do GAES – Grupo de Ações Especiais da Susepe e 30 agentes da Susepe vasculharam as celas do Presídio. Segundo Cledir Pies, diretor administrativo do PEAL, o objetivo da revista foi dar uma resposta aos últimos acontecimentos na casa prisional.

Os 147 presos que superlotam as galerias da cadeia, no município, foram levados para o pátio. Das celas foram retirados materiais apreendidos como: drogas, celulares e carregadores. A quantidade de drogas e os números da apreensão(celulares, carregadores e outros), ainda estavam sendo contabilizados e não foram divulgados. Também foram encontrados diversos estoques, além de bebidas confeccionada pelos apenados.

Depois da morte de um detento a estocadas no dia 8 de outubro, neste domingo(18), na hora do banho de sol, também, ocorreu uma briga entre os apenados.

Estes episódios foram determinantes para o GAES entrar em ação logo nas primeiras horas desta manhã. Cledir Pies salienta que, ontem, não houve feridos, mas a situação era delicada portanto foi indispensável uma resposta rápida da Polícia Penal.

Nos últimos dias, também houve o flagrante de arremessos de munição, que foi impedido pela proteção da tela que cobre o pátio interno do Presídio. Conforme a Susepe, oito presos foram transferidos para penitenciárias da região.

A ação contou com apoio da Brigada Militar e também da Guarda Municipal que isolou a área em frente à Casa Prisional. O trânsito foi liberado por volta das 10h05min.

A primeira revista de 2020, iniciou e terminou de forma pacífica. Com capacidade para 81 apenados, o Presídio de Alegrete está superlotado. Situação que vem se arrastando nos últimos anos.

Júlio Cesar Santos