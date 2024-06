Open Alegrete jiu-jitsu se consolida como maior evento da modalidade na Fronteira Oeste

Com realização da Elite Fight Zone e Escola Drill Bjj Alegrete, o evento esportivo teve como organizador o desportista Gabriel Teixeira, professor da Drill Bjj.

Foi o maior evento já realizado na Fronteira Oeste, com um público estimado em 1.400 pessoas, cerca de 270 atletas disputaram um lugar no pódio. “Trabalhei para trazer o máximo de profissionalismo para o esporte, tivemos duas áreas de lutas com tamanhos oficiais, arbitragem da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, Uma fiel parceria com Ricardo Reis”, comentou Teixeira.

Na Arena o Open teve lutas simultâneas durante todo o domingo, onde os atletas se enfrentaram durante a manhã e tarde em busca da premiação. Toda estrutura foi montada para receber os atletas e familiares com profissionalismo e cuidado, um dos destaques do evento, a organização.

Os atletas protagonizaram boas lutas e diversas equipes de Alegrete conseguiram boas colocações entre os melhores do Open. A organização e o staff trabalharam incansavelmente para fazer o melhor evento possível e receberam um feedback altamente positivo entre os participantes.

Em Alegrete, equipes de 3 países (Argentina, Uruguai e Brasil) e atletas de 20 cidades da região. A competição premiou os top 3, em 9 categorias por faixa etária entre os adultos e mais nove entre crianças. As lutas envolveu faixas branca e preta de jiu-jitsu.

Conforme Gabriel Teixeira, a segunda etapa do Open jiu-jitsu está prevista para o segundo semestre em Alegrete.

Fotos: Katiuscia Oliveira