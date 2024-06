Votação da denúncia do não pagamento das incorporações aos servidores foi novamente adiada

Com o plenário totalmente lotado, com servidores do município, foi novamente a pauta na sessão do dia 10, a denuncia do vereador Éder Fioravante sobre o não pagamento das incorporações. Depois de vários votações, a Lei 078/23 veio a pauta. Na sessão do último dia 3, ela não foi votada, porque como proponente não pode votar e houve a convocação do vereador suplente para que estivesse na sessão e a expectativa era de que, na noite de ontem, a votação fosse realizada. Porém, como o suplente Rafael Faraco não compareceu e às 18h, de ontem, enviou um ofício à Câmara justificando dizendo que não poderia comparecer à sessão por estar com trabalhos na Comarca de Alegrete, novamente, a decisão sobre o não pagamento das incorporações foi adiada.

O prefeito Márcio Amaral , vice Jesse Trindade e secretários municipais estavam no fundo plenário para acompanhar a votação.

O presidente do Legislativo anunciou que o segundo suplente será convocado. Houve uma pequena polêmica se Rafael perderia a primeira suplência por não ter comparecido à sessão como prevê à Lei. O Vereador Anilton Oliveira ocupou a Tribuna e disse que ele justificou a ausência e foi como se estivesse faltoso à sessão e perderia, assim, o provento relativo aquele dia. O petista disse que a votação poderia ser realizada sem a presença do suplente. Mas Moisés Fontoura explicou que a Procuradoria da Câmara não entendeu assim e o segundo suplente será convocado.

Os presentes com cartazes, e algumas com nariz de palhaço, reclamaram e disseram que não vão desistir e aumentar a mobilização, já que é um direito em projeto enviado à Prefeitura que foi aprovado por, unanimidade, em dezembro do ano passado.