Passe livre para estudantes no transporte escolar foi aprovado na Câmara

Estudantes do Instituto, posicionados no final da sala do plenário, exibiram cartazes até que a votação fosse realizada. O projeto do Passe Livre foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária da noite. Agora, o projeto retorna à Prefeitura, que pode sancioná-lo, vetá-lo ou fazer modificações.

Furto em supermercado: mulher de 29 anos é presa em flagrante

Victor Lobins, um dos representantes dos estudantes, afirmou que eles continuarão mobilizados, pois o passe livre é de suma importância para centenas de estudantes que não têm condições de pagar a passagem, e muitos até desistem de estudar no IFFAR, que fica a 32 km da área urbana de Alegrete. Essa luta para chegar ao Instituto vem ocorrendo há mais de quatro anos, pois os estudantes enfrentam problemas com ônibus ou o custo da tarifa é alto, de acordo com eles. Atualmente, o preço da passagem é de R$ 7,25, totalizando R$ 14,50 ida e volta ao Instituto Federal Farroupilha, no Distrito de Passo Novo.

Alegrete já está com 39 pacientes diagnosticados com dengue, segundo boletim epidemiológico