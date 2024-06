Prefeito Márcio participa de manifestação em Uruguaiana contra a importação de arroz

Ao lado de membros da AMFRO e do Codepampa-RS, foi questionada a questão que afetará diretamente a economia do nosso estado, especialmente os municípios da Fronteira Oeste. Só essa região do estado produz mais de 2.640.902 toneladas do produto.

Já o RS apresenta números próximos aos registrados na safra anterior, de 7.239.000 toneladas – o que comprova que o arroz gaúcho é suficiente para abastecer o mercado brasileiro, tornando desnecessária a importação do grão, conforme atestam produtores e prefeitos da Fronteira Oeste gaúcha.

Desde a “batida do martelo”, o leilão do governo para importar arroz não ficou livre de polêmicas. Nesta terça-feira (11/6), menos de uma semana após o evento, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou a suspensão da compra de 263 mil toneladas do cereal.

A iniciativa do governo já havia sido questionada por especialistas, representantes do setor produtivo e parlamentares da oposição, que chegaram a levantar a possibilidade de abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).