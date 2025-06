Operação “Carga Viva”: Decrab e SEAPI prendem suspeito e apreendem caminhão, armas e 40 cabeças de gado

A nova fase da operação resultou na prisão em flagrante de um dos investigados e na apreensão de um caminhão avaliado em aproximadamente R$ 120 mil, reforçando o combate à logística criminosa do abigeato e da receptação de gado. Além disso, foram apreendidas seis armas de fogo, diversas munições e cerca de R$ 2.100,00 em dinheiro. Durante a ação, fiscais da SEAPI também localizaram 40 cabeças de gado em situação irregular, aplicando medidas administrativas e multa no valor de R$ 50 mil.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Operação “Carga Viva” integra um esforço contínuo para desmantelar associações criminosas envolvidas no abigeato e na receptação de gado, protegendo a cadeia produtiva agropecuária e a saúde pública. Como resultado da atuação incisiva das Delegacias Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRABs), os furtos de gado no Rio Grande do Sul registraram uma queda de 40% nos últimos anos, refletindo o impacto positivo das ações investigativas e repressivas no estado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A operação foi coordenada pelo delegado Jair Francisco dos Anjos e contou com o apoio da DECRAB de Bagé, da equipe da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, de policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete e de fiscais sanitários da Inspetoria Veterinária da SEAPI de Alegrete.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e responsabilizar todos aqueles que participaram dos crimes investigados.