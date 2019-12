Operação das Forças de Segurança está nos bairros para a Festa de Natal

Nesta terça-feira (24), as forças de segurança: Brigada Militar, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal, estão reunidas para uma operação em Alegrete.

Por volta das 9h, o comboio saiu do quartel da Brigada Militar, onde horas antes foi detalhado o itinerário da missão que visa atender no mínimo 100 famílias.

Com viaturas lotadas de cestas básicas e brinquedos o primeiro destino foi o Bairro Vila Nova. Aliados a todas as operações que estas instituições desenvolvem, esta visa proporcionar e tornar as festas de Natal, Ano Novo e férias mais tranquilas para a comunidade.

O dia a dia dos envolvidos nesta operação faz com que vejam e convivam com pessoas que tem outras necessidades, então diante disto resolveram fazer uma operação que deixasse este período mais feliz aqueles que precisam.

O roteiro iniciou na Zona Norte e vai contemplar todos os pontos da cidade. Os endereços foram levantados pelos policiais que estão distribuindo cestas básicas e brinquedos.

Os alimentos e brinquedos foram comprados com recursos próprios dos servidores da segurança, que reverteram em mais de 70 cestas básicas e muitos brinquedos para às crianças carentes.

