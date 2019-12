Véspera de Natal deve aumentar o fluxo de passageiros na rodoviária

O movimento de passageiros na rodoviária de Alegrete promete se intensificar às vésperas do fim do ano. A tendência de que nesta terça-feira (24), circulem centenas de pessoas pelo local.

Muitos passageiros voltando à terra natal para rever parentes e confraternizar na noite de Natal, devem aquecer o movimento nas plataformas de embarque e desembarque.

Segundo a administração do terminal rodoviário da cidade, o movimento deve superar em 50%, comparado com os dias considerados normais. No final de semana já foi necessário um carro extra. A expectativa do gerente, Rodrigo Thevanet, é de contar com três carros extras no período pós natal.

O termômetro é o fluxo capital-interior, o que deve se acentuar nos próximos dias. Mas numa avaliação periódica, o fluxo de passageiros vem despencando nos últimos anos. Um dos fatores elencados pela administração é quanto ao transporte clandestino e grupos de carona em redes sociais.

Thevanet, salienta que a própria prefeitura como o Daer tem fiscalizado. Recentemente, uma campanha contra o uso do transporte clandestino foi lançada pela prefeitura, e de certa forma ajudou o combate a essa prática de transporte clandestino, afirma o diretor.

Num comparativo do mês de janeiro de 2018, em relação ao fluxo de passageiros neste ano, a diferença é grande. No primeiro mês do ano passado foram 13 mil, contra 10800 passageiros neste ano, em janeiro.

Já em fevereiro a diferença diminui mas continuou em declínio. Em 2018, o mês de fevereiro recebeu um fluxo de 11480, já no segundo mês deste ano, foi registrado 10.276 passageiros. Em março, quando o ano engrena, o março do ano passado foram 11840 passageiros, contra 10.615 em março deste ano.

A diminuição do movimento na rodoviário ficou evidente em julho deste ano. Considerado o período de férias escolares no meio do ano, o mês contabilizou apenas 9.618 passageiros. Em 2018, neste mesmo período foram 12.075. Diante disto, a rodoviária tem oferecido diversos descontos e promoções. Além do plano família, que a cada quatro pessoas, somente três pagam bilhete, estudantes recebem 30% de desconto e a compra de passagens para alguns destinos adquiridos 24 ou 48 horas de antecedência garante um bom desconto.

Com uma média de movimento em torno de 300 pessoas por dia, a rodoviária de Alegrete, só para Capital do estado oferece seis linhas diárias, com a frota da empresa Planalto perfazendo 3 mil quilômetros por dia, com carros convencionais, leitos e semi-leito.

Desde o dia 20, a linha para a praia oferece promoções para o litoral gaúcho. De segunda a sexta-feira é possível embarcar direto de Alegrete para as praias gaúchas.

Outra comodidade é aquisição da passagem ida e volta. Esta modalidade além de oferecer praticidade, resulta em mais conforto para o passageiro. Uma vez que é possível já reservar o carro de retorno.

Outro fluxo que aumentou nesta semana, foi das linhas para o interior do município. São 7 linhas que entre esta terça-feira e o dia 31, devem registra um intenso movimento na plataforma de embarque. Aberta 24 horas por dia, a rodoviária está preparada para um grande movimento nesta terça-feira, véspera de natal.

A remodelada Rodoviária de Alegrete atendeu os padrões exigidos na última licitação, com fraldários, banheiros com acessibilidade, rampas para cadeirantes e um amplo espaço na sala de espera. Com conforto, os passageiros que aqui desembarcarem vão estar diante de mais um cartão postal de Alegrete.

Júlio Cesar Santos