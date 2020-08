Operação revitaliza sinalização urbana de Alegrete

Compartilhe











O setor de Sinalização da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, concentrou esforços em vários pontos de nosso trânsito, revitalizando a sinalização vertical e horizontal e colocando novas placas de orientação. Foi assim na última terça-feira, na esquina das ruas Bento Manoel com a Barros Cassal com a revitalização do quebra-molas, direcionador de fluxo, faixa de segurança e espaço regulamentar da esquina. Na quarta-feira, a atividade concentrou-se na esquina da Eurípedes Brasil Milano com a Barros Cassal onde foi pintado o espaço regulamentar de esquina, duas lombadas tiveram reavivamento da pintura, assim como a parada de ônibus, limpeza de cordões e repintura de faixa de segurança.

O trabalho desta quinta-feira teve como foco a rua Pedro de Oliveira Palma, esquina com a avenida Eurípedes Brasil Milano, com a troca de uma placa PARE que estava danificada, o mesmo ocorrendo na rua Simplício Jacques, esquina com a rua Carlos Gomes e na mesma via esquina com a José do Patrocínio. Na rua vereador Carbonel, esquina com a rua Castro Alves, também houve troca de placa danificada. Ao todo, foram quatro placas substituídas por vandalismo. Já na Zona Leste, avenida Tiarajú, implantação de placas de orientação dos 30 Km/h defronte aos prédios de números 158 e 237 e na Praça dos Combatentes de 23.