Ópticas Santa Luzia, parceiras exclusivas no Projeto Enxerga Cidadão

Em meio ao caos que o mundo vive, uma notícia boa é sempre bem-vinda.

A Polo UK, uma das marcas renomadas mundialmente, famosa pela qualidade e diversidade dos produtos oferecidos, com franquia no Brasil, lança o Projeto Enxerga Cidadão. O projeto foi criado a partir da constatação que problemas visuais afetam um número expressivo da população e sua finalidade é melhorar a qualidade de vida das pessoas de baixa renda.

Em Alegrete, as Ópticas Santa Luzia são parceiras exclusivas no Projeto e através dos proprietários Carlos Agostinho Carvalho de Oliveira e Maria Safira Jardim de Oliveira juntamente com sua equipe de profissionais, convidam todos à procurarem as ópticas e aproveitarem essa oportunidade.

As armações são 100% fabricadas no Brasil, com qualidade e garantia. Óculos visão simples e antirreflexo, que vão de zero à + 4, ou de zero a – 4 graus. A qualidade e o design das peças são igualmente elevados como todas as outras. Óculos pronto por 149,00 à vista ou 10x no cartão.

Projeto Enxerga Cidadão, qualidade de vida para pessoas que mais precisam.

Polo UK e Ópticas Santa Luzia comprovam que é possível fazer mais e de forma diferenciada!

Endereço:

Rua General Neto, 74

Rua General Sampaio, 998

Facebook: Óptica Santa Luzia

Instagram: opticastaluzia

Aline Menezes