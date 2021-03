Auxílio Emergencial 2021 tem novo valor divulgado e pode chegar a R$ 375

Compartilhe















Nova rodada de pagamentos do Auxílio Emergencial pode ter parcelas de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. Veja quem terá direito ao auxílio 2021.

Foram divulgados os possíveis novos valores do Auxílio Emergencial em 2021. Segundo informações do SBT News, o governo já estaria preparando a Medida Provisória que vai definir as regras da nova rodada de pagamentos do benefício, incluindo a forma de cadastramento que será realizada e o valor das parcelas que devem durar de março a junho deste ano.

O valor de R$ 250 já havia sido confirmado pelo presidente da República Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A novidade agora é que o Auxílio Emergencial poderá ter outras duas cotas, novos formatos, fazendo o valor variar de R$ 150 a R$ 375.

De acordo com o jornal, terão direito ao novo Auxílio Emergencial os trabalhadores informais, inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família. A estimativa do governo é que os novos pagamentos cheguem a cerca de 34 milhões de brasileiros, metade dos beneficiários aprovados na primeira fase dos pagamentos. Se a informação apurada se confirmar, o benefício terá os seguintes valores:

Auxílio Emergencial de R$ 250 para a maior parte dos beneficiários;

Auxílio Emergencial de R$ 150 para pessoas que residem sozinhas (unifamiliar);

Auxílio Emergencial de R$ 375 para mulheres chefes de família (famílias monoparentais).

A volta do Auxílio Emergencial ainda depende da votação da PEC Emergencial que cria condições para o pagamento do benefício por meio de crédito extraordinário, ou seja, sem que a despesa fique dentro do teto de gastos para o ano de 2021. Após alguns trechos da proposta de emenda à constituição causarem discordância entre os senadores e acabar atrasando a votação, os dispositivos foram retirados da PEC que passará por votação nesta quarta-feira (3) no Senado Federal.

O governo trabalha com a previsão que a PEC Emergencial seja aprovada nesta quarta (3) no Senado e já na próxima quarta (10) na Câmara dos Deputados e, assim, a medida provisória possa ser editada para que o auxílio seja liberado até o final da semana que vem.

Nova parcela do Auxílio Emergencial em março

Ainda sem poder anunciar oficialmente os detalhes do novo Auxílio Emergencial, o governo aguarda a votação no Congresso Nacional para bater o martelo sobre o valor. Por enquanto, o que se sabe por meio de declarações de Bolsonaro e Guedes é que o Auxílio Emergencial em 2021 deverá ter até 4 parcelas de R$ 250,00.

O benefício também já tem data para iniciar: segundo Bolsonaro, as novas parcelas serão pagas a partir do mês de março. “Eu estive hoje com o ministro Paulo Guedes. A princípio, o que deve ser feito. A partir de março, 4 parcelas de R$ 250 do auxílio emergencial. Então é isso que está sendo disponibilizado e está sendo conversado com os presidentes da Câmara e do Senado“, disse ele em live no Youtube na semana passada.

Um dos pontos que segue indefinido é quem receberá o Auxílio Emergencial em 2021. De acordo com o ministro da Economia, a nova rodada do benefício será destinada para metade dos 68 milhões de brasileiros que receberam o auxílio no ano passado. Ou seja, as novas parcelas do Auxílio devem chegar para cerca de 34 milhões a partir deste mês.

A lista de beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 deve ser construída com base nos cadastros aprovados entre abril e dezembro do ano passado. O governo ainda não informou se irá abrir um novo prazo para cadastramento do auxílio 2021. A expectativa é que o benefício seja pago para os informais, desempregados e inscritos no Bolsa Família, parcela mais vulnerável dos beneficiários.

Fonte: Ache Concursos – Por CAROLINE PIECZARKA