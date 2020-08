Oswaldo Aranha encaminha lista para receber uniformes da Escola Cívico-Militar

Compartilhe









6 Shares

A pandemia mudou todas as atividades educacionais, sem aulas presenciais em nenhuma escola, porém, as equipes diretivas e os professores escolas da Rede Estadual nunca pararam.

A escola estadual Oswaldo Aranha com Projeto Cívico -Militar continuou as suas atividades remotas e aos que não tem internet, conforme o diretor Ernesto Viana receberam material impresso.

Ao ser questionado sobre o andamento do processo da Escola Cívico-ilitar, o diretor disse que, inclusive, estão enviando uma pesquisa aos alunos para que informem os tamanhos dos uniformes dos alunos para que sejam enviados à escola.

Leia Mais: Diretor e Vice do IEEOA participaram da capacitação da escola Cívico- Militar em Brasília

O projeto que terá a parte pedagógica da SEDUC será aplicado, de forma compartilhada, aos alunos do 6º ano do Ensino Médio diurno. -O diferencial serão as melhorias técnicas e físicas em nossa escola e já temos até uma nova orientadora”,comentou Viana.

Leia Mais: Debate esclareceu dúvidas da Escola Cívico- Militar no Oswaldo Aranha e votação é hoje

Ele disse que tiveram um espécie de reunião virtual com representantes e escolas com mesmo modelo dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, sendo que o Oswaldo Aranha, de Alegrete, foi a única da Região Sul a participar dessa reunião online.

Sobre a grama que está alta, o diretor disse que tem um custo alto para cortar e já está providenciando as parcerias que possam fazer isso e ajudar a escola.

Viana disse que, também, que entregaram itens da alimentação escolar e cestas alimentares a alunos mais necessitados.

Leia Mais: Escola de Futebol do Grêmio assina convênio com a Arena em Alegrete

Ele informou, ainda, que foram questionados sobre as escolas de Bagé, Uruguaiana que não são o mesmo modelo do IEEOA que segue a SEDUC. As outras são municipais e seguem as orientações das Secretarias de Educação de suas cidades.