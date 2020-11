Ousado, abigeatário abate animal no galpão da propriedade

Ousadia de abigeatário impressiona. O indivíduo invadiu uma propriedade e carneou uma ovelha dentro do galpão da chácara, em Alegrete.

O acusado entrou na mangueira, retirou o animal e levou até o galpão da propriedade para realizar o abate. Ainda segundo relato do proprietário, devido a chuva que ocorreu na noite de sábado(14), foi possível verificar que foi apenas um indivíduo pois ficaram as marcas das pegadas. O estabelecimento fica na BR 290 em Alegrete.

A vítima encontrou apenas as vísceras e o pelego. Ainda de acordo com testemunhas, um homem foi visto nas imediações do local com sacos e em atitude suspeita. As características foram repassadas à polícia.