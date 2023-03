Outono terá temperaturas típicas da estação e chuvas abaixo da média

Foram três anos sob efeito do fenômeno La Niña e diversos momentos de tensão com relação às baixas temperaturas, com recordes atrás de recordes, com fortes geadas afetando, inclusive, o agronegócio brasileiro de uma forma que não era visto há muito tempo.

Sem a presença do fenômeno La Niña, será que podemos esperar um outono diferente dos últimos. O frio tende a ser menos intenso.

O ano de 2023 começou com o registro de altas temperaturas e ondas de calor afetando o Rio Grande do Sul, estado que já vem sendo pressionado pelo tempo seco. Mas a estação mais quente do ano está com os dias contados. Segunda- feira, dia 20 inicia o Outono.

De modo geral, mesmo sendo uma estação mais fria, as simulações mais recentes de modelos climáticos como o ECMWF mostram uma temperatura acima da média para os próximos três meses (março, abril e maio). O que não significa que a temperatura não possa e não vá cair.

Quando o outono começar, boa parte do Brasil pode registrar anomalias negativas de temperatura, mas nada considerado fora do normal, ou seja, ainda não será uma onda de frio e muito menos um risco de geada, e sim apenas uma pequena trégua do calorão. Além do ECMWF, outros modelos climáticos também já começaram a fazer suas projeções para os próximos meses, e sim, está bem longe e isso pode mudar, afinal é apenas uma tendência, uma projeção de um cenário futuro.