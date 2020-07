Paciente morre com suspeita da Covid-19 em Alegrete

Compartilhe









769 Shares

No início da tarde deste sábado(25), uma idosa de 76 anos morreu com a suspeita do novo coronavírus. Ela estava internada na UTI, da Santa Casa, na ala Covid-19. A paciente internou no último dia 23.

Por mais que a dor da perda seja ainda mais traumática para a família, por não ter o resultado do teste, é necessário que o procedimento seja realizado como se confirmado fosse. Isso é para prevenir um contágio em massa em caso de velório.

De acordo com a pasta, ainda é necessário aguardar o resultado do exame laboratorial, que foi enviado ontem(24), para que a investigação epidemiológica seja concluída. A Secretaria de Saúde informou que a paciente possuía outras comorbidades, sem especificar quais. Ainda não há prazo para o resultado do exame que foi enviado para o Lacen(Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul).

Conforme o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, na sexta-feira, 24, o município chegou a 178 casos confirmados, com 117 recuperados, 52 ativos (43 em isolamento domiciliar e 9 hospitalizados) e 9 óbitos. Dois pacientes positivados na quinta-feira(23), necessitaram de internação.

São 2.105 pessoas testadas, sendo 1.914 testes negativos, 178 positivos e 13 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 271 pessoas.

O funeral ficou a cargo da Funerária Angelus.