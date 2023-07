Padre Irineu divulga a Festa das Sementes de São Cristovão em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, localizada na Zona Leste de Alegrete, vai realizar de 20 a 30 de julho mais uma edição da tradicional festa das sementes de São Cristovão e benção aos motoristas e comunidade que frequenta aquela paróquia. O padre Irineu Neto Guedes Machado falou do evento que congrega 16 comunidades ligadas a sua Paróquia. A festa no salão, ao lado da Igreja, na Avenida República Riograndense, será o palco dos encontros com jantas de cardápios tradicionais.

Padre Irineu Machado

A 23ª Festa das Sementes de São Cristovão em Alegrete começa dia 20 com a missa às 19h e no dia 28 haverá o terço. Uma outra missa será celebrada dia 30, pela manhã, e logo após os motoristas saem em carreata pelas ruas da cidade e retornam para a paróquia, quando os veículos serão abençodos, informa Padre Irineu. A comunidade católica está convidada a participar deste evento que celebra a importância de quem cultiva alimentos (grãos), aqui no Município e o padroeiro dos motoristas que transportam essa riqueza – São Cristovão.