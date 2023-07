Paga Pedra, seguro dos próprios produtores, indeniza lavoureiros por perdas com granizo

Na safra 2022-2023 foram cobertos pelo Paga Pedra 22.434,95 hectares pertencentes a 69 produtores com lavouras em Alegrete, Quarai, Uruguaiana e Manoel Viana.

Este ano o programa realizou o maior valor nominal em indenização por perdas, totalizando R$ 977.278,75 para 835,33 hectares atingidos por granizo de cinco produtores, valores estes, rateados proporcionalmente entre todos os participantes do programa.



Na última segunda-feira (10) os cheques das indenizações foram entregues pelo Presidente da Associação dos Arrozeiros Gustavo Thompson Flores e Gestor do Paga Pedra Osivan Pilecco.

Os produtores Antonio Jardim Saint Pastous, Artur Osvaldo Batista Pacheco, Fernando Machado Schimitz, Gilberto Pilecco e Nilton Sérgio Tambara receberam os seguintes valores como indenização por perdas devido à queda de granizo:

Antonio Jardim Saint Pastous – R$ 14.890,75

Artur Osvaldo Batista Pacheco – R$ 422.761,63

Fernando Machado Schimitz – R$ 448.807,88

Gilberto Pilecco – R$ 27.294,13

Nilton Sérgio Tambara – R$ 63.524,38

O trabalho, segundo a Associação dos Arrozeiros teve êxito devido ao pronto atendimento dos agrônomos, para realização das vistorias e levantamento de perdas, bem como, a compreensão de todos os arrozeiros, participantes do Paga Pedra, no pagamento ágil dos valores rateados de forma a atender os proprietários de lavouras.

O Programa Paga Pedra – Programa de Auxílio Mútuo para Perdas por Granizo em Lavouras Arroz Irrigado – foi criado a partir da iniciativa de um grupo de produtores irrigantes, de Alegrete e municípios vizinhos, para proteção de suas lavouras caso houvesse ocorrência de queda de granizo e consequente perda de produção, através da formação de um Fundo Particular Mútuo em produto, por tempo determinado, formado pelos produtores interessados.

A administração do programa, desde então é, delegada à Associação dos Arrozeiros de Alegrete, que oferece o serviço a todos os associados e fica responsável por todos os trâmites burocráticos para a fiel execução dos termos do regulamento aprovado pelo grupo participante.

O Paga Pedra prevê o pagamento de uma taxa de adesão para as despesas administrativas e a caução em produto para formação do fundo para ressarcimento de perdas.

Ao ocorrer o sinistro, o produtor participante comunica a Associação, em até 24 horas, que envia um grupo de agrônomos para realizar a verificação da área atingida e realizar as medições para quantizar as perdas ocorridas decorrentes do granizo.

Ao final do prazo de cobertura, as perdas são contabilizadas e os valores para indenização dos produtores sinistrados são rateados proporcionalmente as áreas inscritas no programa pelos produtores participantes, sendo os valores entregues aos atingidos no mês de julho.

