Sesc e Oficina do Som promovem Dia do Rock no Centro Cultural de Alegrete

No próximo sábado (15), a partir das 17h, o Sistema Fecomércio Sesc em parceria com a Escola de Música Oficina do Som, promovem a 2ª edição do Dia do Rock. O evento ocorrerá no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek e a entrada é apenas 1Kg de alimento não perecível, que será doado posteriormente para instituições filantrópicas do município.

Na programação apresentam-se três importantes bandas locais com abertura do músico Alessandro Alves. Brainstorm, Moonmath e Os Aztecas, apresentarão o melhor do Rock in Roll acrescidos de composições autorais.

A banda Brainstorm surgiu em 2016. Fundada pelos colegas da Unipampa dos cursos de ciência da computação e engenharia de software, com objetivo de tocar músicas do gênero rock alternativo e pop. A formação atual conta com Willian Soares (voz e baixo), Roberto Tubino (guitarra), Bruno Rocha (bateria) e Geannine Marchezan (teclado).

Já a Moonmath surgiu durante um rigoroso inverno gaúcho, em 2015. Suas composições e apresentações são contextualizadas em questões obscuras da existência humana. Em dezembro de 2017, lançou o álbum “The Whisper’s Hand”, e em 2021 o álbum “Isolated”. Ambos com produção independente e composições de própria autoria. Em 2018, entre outros shows de lançamento do primeiro trabalho, abriu o show do Kadavar, expressiva banda alemã, na cidade de Santa Maria-RS. Moonmath composta por Luiz Paulo Milani (baixo e voz), Júlio “Pain” Rigol (guitarra), Juliano Augusto (Guitarra) e Claércio DeGregori (bateria).

Os Aztecas surgiram em 2019 após seus integrantes, terem tocado juntos em outra banda chamada Rubro Rubi. Com Thiago Simon, baixista, assumindo o vocal da banda, começaram a tocar na noite alegretense e da região. O nome da banda foi escolhido em razão do gosto em comum de seus integrantes pela história da América pré-colombiana. No seu repertório, reproduzem releituras de clássicos do rock gaúcho, brasileiro e internacional. A cantora Geraldine Brum se incorporou à banda definitivamente em 2022, já que era constante a sua participação nas apresentações do grupo. A banda é composta ainda por Willy Vieira e Tuti Mendonça.

Fotos: reprodução Capa: Eduardo Silveira