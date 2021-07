Pai e filho são detidos por maus-tratos a animais

A ocorrência iniciou com a denúncia de uma moradora do bairro Vera Cruz que ao ir até a farmácia percebeu que um dos cavalos estava atrelado à carroça e o outro através de uma corda era puxado pelo pescoço.

Mas a magreza dos animais, a forma em que os acusados estavam puxando o cavalo e batendo com uma corda no outro a deixaram indignada e num gesto solidário aos animais e de compaixão, sem pensar duas vezes, entrou em contato com o vereador Fábio Perez (Bocão). Em ato contínuo, eles saíram atrás dos acusados na tentativa de intercepta-los. O vereador Fábio Perez disse que por coincidência estava próximo ao local, Rua dos Andradas, onde a moradora fez o flagrante e eles saíram em direção à Zona Leste.

Neste trajeto, o vereador entrou em contato com a Brigada Militar e com a Vereadora e veterinária, Dileusa Alves.

Pai e filho foram abordados pela Brigada Militar em frente à Unipampa, na Avenida Tiaraju.

O homem de 57 anos falou à reportagem que havia emprestado a carroça e o cavalo. Como o homem não havia devolvido e já fazia 15 dias, ele e o filho foram no bairro Macedo.

Maus-tratos a animais

Moradores do bairro Segabinazzi, pai e filho apontaram a pessoa que eles tinham emprestado o animal e a carroça como responsável pela forma debilitada do animal que eles estavam puxando pela corda. Entretanto, vereador Fabio Perez e a mulher que denunciou a situação, disseram que a dupla além de fazer com que os animais andassem em uma velocidade que chegou ao ponto de arrastar o animal que estava atrás na carroça, ambos estariam sofrendo com a tortura das chibatadas que estariam levando para que fossem rápidos.

Diante da constatação dos maus-tratos, o homem foi levado à delegacia de Polícia onde foi realizada a ocorrência.

Os animais foram resgatados e retirados do local pela Guarda Municipal. Nesta ocorrência, estiveram envolvidos: vereadores Fábio Perez, Dileusa Alves, ONG OPAA, Guarda Municipal e Brigada Militar, além da moradora do bairro Vera Cruz que foi a responsável pela identificação e atitude que levou ao resgate dos animais.