Prefeitura afirma que novo Decreto não muda regras já existentes

No final da manhã de ontem(30), um novo Decreto da Prefeitura Municipal de Alegrete regularizou a situação que já era determinada desde o início da pandemia, em relação as aglomerações em frente aos estabelecimentos comerciais noturnos. Porém, o entendimento de algumas pessoas foi de que teria ocorrido um retrocesso em relação a abertura dos estabelecimentos, isto, diante de muitos comentários, pois muitos entenderam de que os locais deveriam fechar após as 20h.

O novo Decreto foi devido a alta incidência de aglomerações, principalmente, em frente alguns aos bares, o que teve um aumento expressivo nos dias mais quentes. Desta forma, a nova regra busca evitar que as pessoas fiquem em frente aos locais, para consumirem as bebidas.

O Decreto anterior que estabelece o horário das 23h sendo até a meia-noite, para que os clientes deixem o local, no interior dos estabelecimentos, permanece inalterado. Esta nova medida é apenas para a área externa, ou seja, para quem vai até o local para comprar comidas e bebidas.

Em contato com o Secretário de Segurança Pública Mobilidade e Cidadania, Rui Medeiros, ele reiterou que esse novo Decreto não altera o funcionamento dos restaurantes, lanchonetes, lancherias, sorveterias e bares em relação aos clientes que estão no interior dos estabelecimentos. Porém, pontua que todos devem observar os protocolos que são exigidos desde o início da pandemia.

“Esse novo Decreto busca apenas evitar a aglomeração em frente aos estabelecimentos comerciais noturnos. Todos podem fazer a venda e também manter os atendimentos no interior dos locais já citados. Não há prejuízo algum, apenas o cliente não poderá consumir na área externa. Por esse motivo, o sistema Take away (pegue e leve) e Drive-thru serão permitidas até às 20h. Contudo, a tele-entrega pode ser mantida. Se o cliente ligar e solicitar o lanche ou a sua bebida em sua residência vai receber depois das 20h.”- explica.