Pai e filho são presos com R$ 435 mil escondidos dentro de bancos de carro no Chuí

Pai e filho foram presos em flagrante, na noite da segunda-feira (11), por evasão de divisas e lavagem de dinheiro, em Chuí, na Fronteira do Rio Grande do Sul. A dupla foi flagrada pela Polícia e Receita Federal transportando R$ 435 mil escondidos em um carro com placas de Balneário Camboriú, Santa Catarina.