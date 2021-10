Pane no WhatsApp, Instragam e Facebook deixa usuários sem rede social

Por volta das 12h50min, desta segunda-feira (4), as redes sociais WatsApp, Instagram e Facebook começaram a dar sinais de instabilidade. Atualmente, os três aplicativos, que pertencem ao grupo Facebook, encontram-se fora do ar.

Os problemas são enfrentados por usuários do mundo todo, não apenas no Brasil. A pane já é um dos assuntos mais comentados no Twitter, inclusive com muitos memes.

Segundo informa o G1, o site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, registrou um pico de queixas no inicio desta tarde, com 17.433 reclamações sobre o WhatsApp; para o Instagram, eram cerca de 5 mil e, para o Facebook, cerca de 4 mil.

As três redes sociais fazem parte dos negócios de Mark Zuckerberg e até o momento não houve manifestação oficial sobre as causas do problema. Conforme o Bleeping Computer, nos testes feito, os servidores DNS (que convertem os nomes dos domínios em endereços IP) de Facebook, Instagram e WhatsApp não estão respondendo, o que sugere que se trata de uma configuração de DNS ou problema de servidor.