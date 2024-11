PATRAM – Patrulheiro Ambiental Mirim forma primeira turma em Alegrete

A cerimônia foi realizada na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), com a presença de autoridades locais e representantes da Brigada Militar. O evento marcou a conclusão do curso de 30 alunos, com idades entre 10 e 13 anos, que participaram do programa. Eles receberam certificado, medalhas de melhor redação e o chapéu selva. Os dois alunos premiados tiveram suas redações lidas pelas professoras.

O PAM foi implantado em Alegrete no primeiro semestre de 2024, com a participação de duas escolas do município: a Escola Municipal Honório Lemes e a Escola Arthur Hormain (Polo dos Pinheiros). Alegrete foi a primeira cidade da região a receber a iniciativa, que tem como objetivo estimular a preservação do meio ambiente, melhorar a qualidade de vida da sociedade e atuar como agente de mudança socioambiental.

Os 30 alunos receberam orientações sobre práticas ambientais sustentáveis e foram acompanhados por dois instrutores formados no Curso de Formação de Educadores Ambientais da Brigada Militar (CFEAMBM). O programa visa incentivar o desenvolvimento de ações de preservação e conscientização ambiental entre os jovens.

A solenidade contou com a presença do representante do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, capitão Gracioli, e do Comandante do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, Tenente Coronel PM Frank Hernani Schweinitz, Sara Cardoso coordenadora da 10ª CRE, Secretária do Meio Ambiente Gabriela Segabinazzi, Vice-prefeito Jesse Trindade, dos diretores dos respectivos educandários, assim como, do Comandante local, Capitão Lançanova que fizeram questão de parabenizar os alunos pela conclusão do curso. A, presidente do GABM, Vanessa Moraes, também esteve presente, além de familiares.

A formatura simboliza um passo importante na educação ambiental e no engajamento das futuras gerações em questões relacionadas à sustentabilidade e preservação dos recursos naturais.