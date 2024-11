Morre Raul Englert, empresário que contribuiu para o desenvolvimento da cidade do coração, Alegrete

Share on Email

Embora fosse natural de Porto Alegre, viveu por muitos anos em Alegrete. Foi um colaborador ativo da sociedade alegretense, sempre engajado em ajudar no que fosse possível na cidade. Empresário de destaque, integrou clubes de serviço e, por um longo período, atuou na provedoria da Santa Casa de Alegrete, dedicando-se incansavelmente à melhoria dos serviços do hospital.

Raul Englert deixa a esposa Renata, cinco filhos, 17 netos, 23 bisnetos e um amplo círculo de amizades na cidade que ele pensou de coração. Sua esposa, Renata Englert, foi regente do Coral Municipal, marcando também sua contribuição cultural.

A Santa Casa de Alegrete já havia o homenageado dando seu nome ao serviço de imagens. Da mesma forma, a CAAL (Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda.) prestou tributo com uma sala denominada Raul Englert. As últimas homenagens vão ocorrer no Crematório Metropolitano em Porto Alegre.