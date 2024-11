Escola Gaspar Martins promove atividades culturais na Semana da Consciência Negra

O evento incluiu apresentações sobre Reis e Rainhas africanos, a elaboração de cardápios inspirados na culinária africana e a montagem de uma exposição com objetos representativos da cultura negra.

Durante a semana, professores e funcionários da escola produziram cartazes explicativos e organizaram uma mesa expositiva com itens culturais, abordando o significado de cada símbolo para os estudantes. As atividades buscaram promover a conscientização e o reconhecimento da influência africana na sociedade.

Na tarde do mesmo dia, uma roda de capoeira foi realizada com a participação do mestre Lindinho. A apresentação foi organizada pela professora Ângela Liscano e pelas funcionárias Lérida Mendonça e Cátia. Durante a roda, o capoeirista demonstrou os instrumentos utilizados na prática da capoeira e interagiu com as crianças da Educação Infantil ao 5º ano. Os participantes tiveram a oportunidade de aprender movimentos e cantar músicas tradicionais.

A direção da escola, composta pela diretora Margareth Gonçalves, pelas vice-diretoras Erli Zotti e Jocerlei Dichette, e pelas orientadoras Juliana Rodrigues Martins Henrique e Quelen Pereira, destacou a importância do evento como ferramenta de integração e aprendizado. A supervisora Letícia Trindade também acompanhou as atividades, que foram encerradas com agradecimentos à comunidade escolar pela participação e colaboração.