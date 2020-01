Guri é tão gaúcho que já saiu da maternidade pilchado em Alegrete

O amor pela tradição gaúcha vem sendo cultivado geração após geração na família de Elaine Freitas Vaz. O avô Carlos Freitas foi um dos fundadores do CTG Querência Charrua, a mãe de Elaine durante muitos anos foi prenda, assim como ela. Toda essa paixão pelo tradicionalismo, está no sangue, na alma e passou para o pequeno Iuri Vaz Dias.

Casada com Igor Nascimento Dias, ela ressalta que o esposo não teve na família o mesmo histórico, porém, sempre foi fascinado pela cultura e tudo que evolve o tradicionalismo. Por esse motivo, desde cedo saiu a campo e se tornou um capataz que tem uma grande paixão por cavalos.

Mas o grande destaque na família, é o caçula, Iuri. Ele saiu da maternidade pilchado e desde então, hoje com 1 ano e 11 meses, não usou outra roupa que não fosse bombacha, está sempre pilchado. Por onde passa, não tem como não chamar atenção. Elaine falou com a reportagem e disse que desde o momento em que soube que estava grávida, já pensou diferente nas abordagens. Ao invés de ser chá de fraldas, foi um churrasco de fraldas, o enxoval do pequeno gaudério foi todo direcionado ao tradicionalismo. Em vez de sair enrolado na manta, da maternidade, saiu pilchado e com um mini pala. “Ele foi a atração no dia em que saímos da maternidade, quando as enfermeiras perceberam que ele estava com a pilcha tradicional, bombacha larga, camisa, colete e boina, foi uma sessão de fotos, filmagens, era um entra e sai de médicos e técnicos, enfim, quem estava no hospital naquele dia queria ver o meu gauchinho, foi muito lindo” – lembrou.

Elaine que reside no interior com o esposo e Iuri, disse que mesmo assim, nunca forçaram o pequeno a nada e tudo é muito natural dele. Quando vai sair de casa, ele não esquece jamais a boina ou chapéu, fica de bombacha sempre, além dos brinquedos que são voltados todos para a cultura gaúcha. “Ele ama cavalos e as músicas que ouve e DVDs que fica por horas olhando, são todos gaúchos. É fã do programa do Gerson Brandolt na Nativa”- falou.

A Tradição Gaúcha certamente é uma das mais fortes do Brasil. Acordar cedo, preparar o chimarrão, fazer churrasco, principalmente aos domingos na companhia de amigos e familiares ou dançar vanerão são apenas algumas das atividades dessa cultura. Ser criança é olhar e não ver o perigo, é acreditar que o difícil, com simples gestos e atitudes, pode se tornar fácil.

A criança traz em seu olhar a ingenuidade, simplicidade e o encanto da vida. A pureza na infância é assim: corre, brinca, lambuza-se, suja-se, não tem preconceitos, vive o lado bom e vê sempre o melhor dos seus semelhantes.Todas essas façanhas Iuri desenvolve, porém, de forma peculiar, com alma de um tradicionalista nato.

“Iuri tem muito o espírito dos pais, e esse DNA pra nós é motivo de muito orgulho. Pois sabemos o quanto é saudável cultivar a tradição e ele cada vez mais demonstra o quanto gosta de tudo que se relaciona ao assunto, apesar de ser ainda pequeno. Tem um cavalinho(de brinquedo), em que ele está sempre envolvido, parece ginetear, tem no pai um grande incentivar e referência. Adora ficar perto da mangueira e acompanhar as lides” – descreveu.