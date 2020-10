Pilotos alegretenses participam do Brasileiro e Pro Tork Gaúcho de Velocross em Tupanciretã

A prova reuniu centenas de pilotos no último final de semana, dias 10 e 11 de outubro, em Tupanciretã.

A cidade no coração do Rio Grande do Sul, viveu um final de semana movimentado, cheia de adrenalina e velocidade.

O município de 25 mil habitantes sediou a abertura dos campeonatos Brasileiro e Pro Tork Gaúcho de Velocross 2020. O evento foi promovido pela Federação Gaúcha de Motociclismo – FGM, e contou com cinco pilotos de Alegrete.