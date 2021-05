Pista de Cordas é superada por alunos do Curso de Formação de Sargentos do 6º RCB

Os alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFSG) do 6° Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) “Regimento José de Abreu” realizaram a instrução de Pista de Cordas, no Campo de Instrução General Távora localizada no Caverá.

A atividade foi realizada em dois dias e ocorreu com o apoio do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) e 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (2ª Cia E Cmb Mec).