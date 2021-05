Sine em Alegrete com mais de 50 oportunidades de emprego

Compartilhe















A Agência FGTAS/SINE de Alegrete está com diversas vagas de empregos disponíveis a partir desta quinta-feira (13).

Com atendimento somente por agendamento pelos telefones 3421-1725 ou 3421-1630, os candidatos devem agendar seu atendimento.

As ocupações com maior número de vaga são para motorista escolar e monitores. Conforme a agência estão disponíveis 27 vagas com requisitos de CNH D, curso de transporte escolar e exame toxicológico em dia. Também procura-se interessados em 27 vagas para monitoras com ensino médio residente no interior do município.

Há oportunidade para acompanhante de idoso (morar no local), ferreiro, pedreiro e carpinteiro com experiência comprovada na carteira. O Sine em Alegrete ainda oferta vaga para peão de pecuária com experiência, secretária PCD, cozinheira para zona rural e auxiliar de expedição PCD.

