Adão Nunes, o Chumbinho, morreu após complicações de um AVC

Adão Nunes, mais conhecido como Chumbinho, faleceu no sábado(22), aos 74 anos. Natural do bairro São João, Chumbinho era um figura conhecida e respeitada na cidade do Alegrete. Ele atuou por muitos anos na área da construção civil como encanador e foi um membro ativo da comunidade local, sendo sócio remido e colaborador frequente do CTG Vaqueanos da Fronteira.

Adão Nunes passou por uma cirurgia cardíaca em Ijuí. e, um dia após o procedimento, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, infelizmente, não resistiu às complicações. Deixou cinco filhos, nove netos e uma bisneta, além da esposa.

Chumbinho era conhecido por seu alto astral e por fazer todos ao seu redor rirem. Ele tinha um coração generoso e estava sempre disposto a ajudar aqueles que precisavam. Seu senso de humor e sua capacidade de levantar o ânimo das pessoas eram marcantes, sendo querido por todos que o conheciam.

Virginia Iarto, irmã de coração, destacou as muitas histórias de vida compartilhadas com Adão. Ela relembra que, sempre que visitava Chumbinho, havia muitas risadas e momentos de diversão. Ela afirmou que, perto dele, ninguém ficava triste.

Celeni Viana também descreveu Adão Nunes como um conhecido morador do bairro São João e uma figura popular da cidade. Ele foi integrante da equipe do Operário Futebol Clube e um grande tradicionalista. Seu falecimento representa uma grande perda para a comunidade do Alegrete.