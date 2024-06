Vídeo de Luciane Amaral sobre futuros netos de Matteus e Isabelle viraliza nas redes sociais

Nele, Luciane Amaral, mãe do ex-BBB e vice-campeão Matteus Amaral, apresenta um conjunto de roupinhas de bebê enquanto envia uma mensagem à sua nora, Isabelle Nogueira.

No vídeo, publicado na sexta-feira (21/6), Luciane exibe com entusiasmo os macacõezinhos destinados aos seus futuros netos, prevendo que serão gêmeos. “Eu vim aqui mostrar para vocês os macacõezinhos dos meus netinhos, olha aqui a Isabelle… Já comecei a fazer o enxoval porque eu sei que vai ser um casal de gêmeos! E tem um macacão para cada um. Olha que coisa mais linda!”, compartilha Luciane.

Além disso, Luciane menciona seus planos de guardar as roupinhas até que precise levá-las para Manaus: “Eles vão ficar aqui com a vovó e quando eles nascerem, a vovó vai levar para Manaus para pôr nos bebês”. As peças de roupas são personalizadas com os rostos de Matteus, Isabelle e do futuro bebê, o que contribuiu para a viralização do vídeo nas redes sociais.

O vídeo tem gerado diversos comentários entre os internautas, destacando a expectativa em torno do casal e a demonstração pública de carinho de Luciane pelos futuros netos. Mesmo com tantos pedidos de fãs e a expectativa, é improvável que Cunhã engravide tão cedo, até porque o casal tem outros planos.

Juntos, Isabelle e Matteus seguem ‘derretendo corações’ por onde passam. O casal, que se aproximou na reta final do programa, conquistou milhões de novos seguidores.