Pneu estoura, provoca acidente e deixa condutor ferido

Um violento acidente nesta manhã(8), deixou dois veículos com danos de grande monta e um dos condutores feridos em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista de um Corsa subia a Barão do Amazonas quando o pneu dianteiro estourou e o carro rodou na pista. Na sequência, ele perdeu o controle da direção e chocou-se em um Fox que estava estacionado. O acidente foi próximo à Praça Getúlio Vargas.

O proprietário do Fox estava dentro do veículo aguardando abrir o laboratório e não se feriu. Já o motorista do Corsa ficou com lesões e foi socorrido pelo Samu. A Brigada Militar atendeu a ocorrência por volta das 7h45min.

