Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão

Nesta sexta-feira (12), a Polícia Civil deflagrou a Operação PECIN II com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável por crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, nas regiões da Fronteira Oeste e Região Metropolitana.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva nas cidades de Manoel Viana, Montenegro e Charqueadas (este último de indivíduo que atua no crime de dentro do sistema prisional).

A Operação PECIN II é a segunda fase de uma investigação qualificada com o uso de tecnologias modernas de investigação e contou com a participação de policiais civis das Delegacias de Polícia de Alegrete, Montenegro, da Operação HÓRUS, policiais do reforço da OPERAÇÃO FRONTEIRA e Brigada Militar.

A operação foi Coordenada pelo Delegado de Polícia Regional de Alegrete Valeriano Garcia Neto, que também responde pela Delegacia de Polícia de Manoel Viana.

Fonte: 4ªDPRI/DP/Manoel Viana com apoio da 1ª Região Policial – Montenegro