Polícia investiga desaparecimento de jovem em São Leopoldo

Nesta sexta-feira (11), o carro de Israel foi encontrado, em Cambará do Sul, na serra. Os bombeiros devem iniciar as buscas por ele na cidade às 5h de sábado (12).

A hipótese principal da investigação é de desaparecimento voluntário. A delegada não deu mais informações com o objetivo de não atrapalhar a investigação.

Amigos de Israel contaram ao G1 que ele deixou cartas para pessoas próximas e avisou que sairia de casa. O ex-namorado Junior Evans conta que recebeu uma mensagem de Israel, no dia do desaparecimento, pedindo que ele fosse até o apartamento.

A delegada afirma que ainda não é possível constatar se houve morte no caso de Israel.

Camila Botelho Schuk, também amiga de Israel, conta que esteve com ele dois dias antes. “Eu tinha visto ele na quinta, ele estava super bem, brincando, rindo, a gente até conversou sobre saúde mental. A pressão que a sociedade coloca nas pessoas”, comenta.

Os amigos contam que Israel é alegre e brincalhão, mas teve depressão e usou medicamentos, há tempos. Recentemente, trabalhava em uma empresa, e pediu demissão antes do desaparecimento.

Mensagens postadas em uma rede social de Israel também deixam os familiares e conhecidos desconfiados. Desde o desaparecimento, a conta do jovem tem sido atualizada com textos, aparentemente tirados de livros, alguns que falam sobre morte. Segundo a delegada Isadora Galian, não é possível confirmar se os posts são feitos em tempo real ou se foram agendados.

As demais redes sociais de Israel foram deletadas. O G1 tentou contato com familiares do jovem, mas não quiseram se manifestar.