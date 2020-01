Polícia prende suspeitos em operação contra tráfico de drogas no RS

Até as 11h, 13 pessoas haviam sido presas e um adolescente apreendido. Outros 10 suspeitos foram presos durante as investigações. Ao todo estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão e 38 mandados de prisão preventiva.

Conforme a polícia, a operação teve origem a partir da análise de material apreendido em ações prévias, ocorridas no segundo semestre do ano passado, que possibilitou a identificação dos suspeitos. O grupo criminoso fica sediado no Vale do Sinos.