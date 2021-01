Policial militar é suspeito de matar namorada e cometer suicídio em Canoas

De acordo com a delegada Clarissa Demartini, o casal, ele de 28 anos e ela de 33, estava em um relacionamento há 11 meses. Na madrugada do crime, um vizinho teria ouvido os disparos por volta da 1h.

“Ele confirmou os horários dos disparos e que foram três tiros na sequência. O que confirma o que vimos no local. Ela foi atingida com dois disparos e ele com um na cabeça. Disse que ficou no apartamento dele, esperando pra ver se a portaria ia até o local. Como não percebeu nada, por volta das 3h30 foi e informou o barulho, horário que a Brigada Militar foi acionada”.