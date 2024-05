Campanha SOS Alegrete para atender desabrigados da enchente é lançada nesta quinta-feira

Share on Email

Nesta manhã(2), em resposta às condições climáticas adversas e ao impacto da enchente que mais uma vez assola o município de Alegrete, a Rádio Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo, com apoio do Rotary Alegrete Norte/Centro e Prefeitura Municipal de Alegrete, lançaram a campanha SOS Alegrete.

O principal objetivo da iniciativa é mobilizar a solidariedade dos habitantes de Alegrete para arrecadar itens essenciais, como roupas, calçados e alimentos, destinados às pessoas desalojadas e desabrigadas que enfrentam dificuldades neste momento de calamidade. Além disso, a campanha também busca angariar cobertores e colchões para às famílias afetadas.

Os pontos de arrecadação estão distribuídos em locais estratégicos da cidade, facilitando o acesso daqueles que desejam contribuir com a causa. Entre os pontos de coleta estão a Rodoauto, localizado na Avenida Assis Brasil, Farmácia Botoni na Zona Leste, Potenza Veículo (Avenida Doutor Lauro Dorneles) e no Salão Azul da Prefeitura de Alegrete, na Praça Getúlio Vargas. Quem tiver dificuldade de realizar a entrega, pode entrar em contato por meio do número 55 3422-2336.