Policial militar gaúcho morre afogado na Praia do Rosa

Um policial militar, identificado como Luis Fernando de Abreu Fagundes, de 41 anos, morreu após entrar no mar para salvar o sobrinho e o filho que estavam se afogando na Praia do Rosa, no litoral sul catarinense. O soldado, que atuava na Brigada Militar de Canoas, na Região Metropolitana, conseguiu resgatar as crianças, mas acabou arrastado pela força da água.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a família, que passava férias no local, estava próxima do encontro do mar com a Lagoa do Meio. Em função da ressaca no mar, que também atinge o litoral do Rio Grande do Sul, o corpo do policial foi encontrado cerca de 40 minutos depois do desaparecimento já dentro da Lagoa, para onde foi arrastado.